Kabil'de Ölü Sayısı 19'a Yükseldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Intercontinental Hotel'de saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu ölü sayısı 19'a, yaralı sayısı 12'ye yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Intercontinental Hotel'de saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu ölü sayısı 19'a, yaralı sayısı 12'ye yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Intercontinental Hotel'e intihar saldırısı düzenlemek isteyen saldırganlarla polis güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Wahidullah Majroh, ölü sayısının 19'a, yaralı sayısının da 12'ye yükseldiğini bildirdi. Çatışmada 3 saldırgan ise öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.
(Sultan Faizy/İHA)