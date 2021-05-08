Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi
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Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi

Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Daha önce yaptığı açıklamada patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yeni bir açıklama yaparak, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, 54 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

(Sultan Faizy/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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