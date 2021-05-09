Kabil'de okul yakınlarında patlama: 35 yaralı
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Kabil'de okul yakınlarında patlama: 35 yaralı

Kabil'de okul yakınlarında patlama: 35 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 35 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 35 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, saat 16.27'de meydana gelen patlama sonucu 35 kişinin yaralandığını duyurdu. Görgü tanıkları ise yaralıların yanı sıra çok sayıda can kaybı olduğunu belirtiyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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