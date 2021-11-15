Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kotai Sangi bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kotai Sangi bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Kabil Emniyeti yetkilisi, Silo Caddesi üzerinde yol kenarına yerleştirilen bir mayının sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Yetkili, olayda 2 kişinin yaralandığını belirterek saldırının hedefinin Taliban güçleri olmadığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var

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AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri

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