Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde gerçekleşen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde gerçekleşen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayının patladığı belirtildi.
Patlamada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından ülkede meydana gelen patlamaların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti.
AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri
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