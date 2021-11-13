Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in batısındaki Daşti Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan bir araçta meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Patlamada 2 sivilin yaralandığını ifade eden Mücahid, patlamanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bomba Daşit Barçi bölgesinde patlatıldı.

Hazara Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Daşti Barçi bölgesinde daha önce de sivilleri taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title