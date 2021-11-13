Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 1 sivil hayatını kaybetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in batısındaki Daşti Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan bir araçta meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Patlamada 2 sivilin yaralandığını ifade eden Mücahid, patlamanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bomba Daşit Barçi bölgesinde patlatıldı.

Hazara Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Daşti Barçi bölgesinde daha önce de sivilleri taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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