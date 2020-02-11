Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, üniversitenin yakınlarında kalabalığın arasında patlattığını açıkladı.
Saldırıda 4 asker ile bir sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 5 asker ile 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.