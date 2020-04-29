Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
29.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:20
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı Kabil'in Rişhor bölgesinde kalabalığın içinde patlattığını söyledi.
Aryen, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA