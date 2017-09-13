Kabil'de İntihar Saldırısı: 3 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kriket stadında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.



Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'deki kriket stadının girişinde intihar saldırısı yapıldığını söyledi.



Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahit, olayın kriket müsabakası oynanırken gerçekleştiğini belirtti.



Görgü tanıkları ise saldırıda çok fazla kişinin yaralandığı bilgisini verdi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.