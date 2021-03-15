Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı
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Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı

15.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:47
Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehn-i Bag bölgesinde İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan, dün gece saatlerinde Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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