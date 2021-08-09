Kabil'de iki savcı silahlı saldırıda öldürüldü
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Kabil'de iki savcı silahlı saldırıda öldürüldü

Kabil'de iki savcı silahlı saldırıda öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan Başsavcılığı, iki savcının Kabil'in Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırıda iki savcının yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, olayın insanlık suçu olduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla Taliban saldırılarını artırdı.

Ülke genelindeki 150'den fazla ilçeyi merkezleri dahil olmak üzere ele geçiren Taliban, vilayet merkezlerine yönelik baskısını artırdı.

Militanlar, son 4 günde biri ülkenin batısında, diğer dördü kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 5 vilayet merkezini kontrolüne geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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