Kabil'de iftar saatinde okul önünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil'de iftar saatinde okul önünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Kabil'de iftar saatinde okul önünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde dün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde dün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde dün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini söyledi.

Saldırıda yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini ifade eden Aryen, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtti.

Aryen, saldırının önce bomba yüklü araçla ve ardından da bölgeye yerleştirilen iki ayrı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğitim merkezlerinin savaş dokunulmazlığına sahip ve bu saldırının savaş suçu olduğunu dile getiren Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kabil'de iftar saatinde okul önünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 10:28:18. #1.14#

title