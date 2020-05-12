Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 4 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Amini, 3 saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini ve hastaneden 80 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Amini, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi. Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı. Kaynak: AA