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Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı olduğu ve en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı olduğu ve en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Taliban yetkilisi, Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nde düzenlenen saldırıda can kaybı olduğunu, en az 20 kişinin yaralandığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, hastanenin girişinde patlatılan ilk bombanın ardından silahlı saldırganların hastaneye girdiklerini ve hedef gözetmeksizin ateş açtıklarını belirtti.

Hastanenin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama daha meydana geldi.

En az 10 kişi hayatını kaybetti

Taliban yetkilisi ölü sayısına ilişkin sayı belirtmezken, AA muhabirine konuşan görgü tanıkları 10'dan fazla can kaybı olduğunu ifade etti.

Hastanede tedavi görenlerin ambulanslarla diğer hastanelere nakledildiği belirtildi.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı
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