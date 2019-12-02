Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü
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Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

02.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:36
Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü

'ın başkenti 'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kabil'in Yaka Tutu bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, üçünün de yaralandığını vurguladı.

Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını, bulunması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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