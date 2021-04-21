Kabil'de güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
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Kabil'de güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Kabil'de güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gece saatlerinde güvenlik güçlerinin konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gece saatlerinde güvenlik güçlerinin konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in Şehit Kavşağında şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla, söz konusu kavşaktan geçen güvenlik güçlerine ait araç konvoyunu hedef aldığını öne sürdü.

Görgü tanıkları saldırıda ölenlerin olduğunu, saldırının şiddetiyle bölgede bulunan birçok aracın hasar gördüğünü belirtti.

Hedef alınan araçların istihbarat başkanlığı güvenlik birimine ait olması nedeniyle bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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