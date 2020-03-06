Kabil'de gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 32'ye yükseldi

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:32

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 32'ye yaralı sayısı 58'e yükseldi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü merasimine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Son bilgilere göre saldırıda 5'i kadın olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 7'si kadın, 1'i çocuk olmak üzere 58 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganlardan birinin özel polis güçleri tarafından öldürüldüğü aktarıldı. - KABİL

Kaynak: İHA