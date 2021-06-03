Kabil'de düzenlenen ikinci bombalı saldırıda 4 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de gün içinde düzenlenen ikinci bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de gün içinde düzenlenen ikinci bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pul-i Suhta bölgesinde sivilleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bugün öğle saatlerinde de Kabil'in Çar Kale bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat