Kabil'de Dışişleri Bakanlığı aracına yapılan bombalı saldırıda bir personel öldü
09.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:52
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Dışişleri Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Dışişleri Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde, bakanlığın personelini taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Bakanlık personeli olan araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaydedilerek, saldırı kınandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat