Kabil'de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 17'inci bölgesi Khair Khana'da devlet memurlarını taşıyan bir servise bombalı saldırı düzenlendi. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı