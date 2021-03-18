Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı: 4 ölü
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Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı: 4 ölü

18.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:09
Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığına ait olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de 15 Mart'ta da İletişim ve Teknoloji Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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