Kabil'de cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 4 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda imam ve 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda imam ve 3 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Şirşah Suri Camisi'nde minbere yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda cami imami ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 8 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA