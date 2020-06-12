Kabil'de cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 4 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda imam ve 3 sivil hayatını kaybetti.
12.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:54
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda imam ve 3 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Şirşah Suri Camisi'nde minbere yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatıldığını söyledi.
Saldırıda cami imami ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 8 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA