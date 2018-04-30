Kabil'de Çifte Bombalı Saldırı: 8'i Gazeteci 25 Kişi Öldü, 49 Yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı saldırıda, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu en az 25 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.
25 ÖLÜ VE 49 YARALI VAR
İkinci saldırının görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında düzenlendiğini ifade eden Daniş, saldırganın gazetecileri hedef aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırılarda 49 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
ÖLENLER ARASINDA 8 GAZETECİ VAR
Afganistan Bağımsız Medyayı Destekleme Kurumu Başkanı Mucip Hılvatger, saldırıda AFP foto muhabiri Şah Marai'nin de aralarında bulunduğu 8 basın mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.
Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kabil'in Şaş Darak bölgesi, ABD Büyükelçiliği, NATO üssü ve Afganistan Savunma Bakanlığı yakınında yer alıyor.
İşte vahşetin fotoğrafları;
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BÜYÜK ATATÜRK OLMASAYDI TÜRKİYEDE DİN MEZHEP ÇUKURUNA DÜŞECEK BİZDE BÖYLE MAHFOLACAKTIK AMA HALA TÜRKİYEYİDE BU İLKEL ARAP DEVLETLERİNE DİN MEZHEP KAVGASINA SOKMAK İSTEYENLER VAR MİLLETLER DİNLE DEGİL İLİMLE SANAYİ VE ÜRETİMLE EGİTİMLE YÜKSELİR DİNCİ ARAPLARIN HEPSİNİN PERİŞAN HALİ ORTADADIR UYANNIN PES ARTIKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet ben tam yakinindaydim bu patlamanin Abd elciliginde yapanlar her zaman ayni sozde el kaide kınayanlarda aynı olayı yaptiranlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu haberlerle ilgilenen kaç kişi var acaba,şu an gündem seren serengilin nişanıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Ali ustam çok haklısın.. ama anlayana bu sözlerin ... Anlamayana davulda hoş , zurna daCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU OLAYLAR NİYE HEP MÜSLÜMAN ÜLKELERDE OLUYOR. ÇÜNKÜ TERÖRÜN BAŞINI ÇEKEN KANDAN BESLENEN BİR AVRUPA VAR. BİR GÜN O SİLAHLAR SİZE DÜNECEK AMA İŞ İŞDEN GEÇEÇEK TERÖR AVRUPA.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır