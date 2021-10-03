Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü - Haberler
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Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü.

Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid, Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Taliban geçici hükümetinin "İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Saeed Hosti, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise ölü sayısının 8 olduğunu, 20 kişinin de yaralandığını iddia etti.

Ayrıca görgü tanıkları, saldırının, Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Saeed Hosti, saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda da 2 Taliban mensubu ve 2 sivil yaşamını yitirmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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Son dakika... Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

 Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

 Son Dakika | Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son Dakika | Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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