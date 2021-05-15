Kabil'de camideki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi
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Kabil'de camideki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Kabil'de camideki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Afganistan'da Ramazan Bayramı'na rağmen şiddet dinmiyor. Başkent Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Cami'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etmişti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından can kaybı sayısı arttı. Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıklayarak 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sözcü ayrıca, cami imamı Müftü Numan'ın da saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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