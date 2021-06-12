Kabil'de bombalı saldırılarda 7 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil'de bombalı saldırılarda 7 kişi öldü

Kabil'de bombalı saldırılarda 7 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmet Ziya Ziya, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in batısındaki Daşt-i Barçi bölgesinde sivilleri taşıyan 2 araca yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Ziya, saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bu sabah ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda da 1 sivil hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Ülkede mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Barolara genel kurul izni! 15 Haziran'dan itibaren kısıtlamadan muaf olacaklar
Barolara genel kurul izni! 15 Haziran'dan itibaren kısıtlamadan muaf olacaklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Sergen Yalçın Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabil'de bombalı saldırılarda 7 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 16:00:14. #1.15#

title