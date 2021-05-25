Kabil'de bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil'de bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı

Kabil'de bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kara Bağ ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kara Bağ ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Kara Bağ Kaymakamı Hoca Muhammed Hanif Sıddıki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kara Bağ'ın Logariha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen iki ayrı bombanın, askeri aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Sıddıki, saldırılarda 3 asker ile 3 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan, Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 ay önce yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Çakır Prens Harry Hülya Avşar
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabil'de bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:37:48. #1.11#

title