Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı
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Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı

26.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:41
Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen 4 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen 4 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çemen Huzuri, 6. Bölge, Deh Sebz ve Dehburi bölgelerinde 4 bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son bir aydır bombalı saldırıların artması dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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