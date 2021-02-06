Kabil'de bombalı saldırılar: 1 ölü, 6 yaralı
06.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:38
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayirhane ve Bag Kazi bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat