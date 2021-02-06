Kabil'de bombalı saldırılar: 1 ölü, 6 yaralı
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Kabil'de bombalı saldırılar: 1 ölü, 6 yaralı

06.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:38
Kabil'de bombalı saldırılar: 1 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayirhane ve Bag Kazi bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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