Kabil'de bombalı saldırıda iki sivil öldü Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Pagman'ın Aynu bölgesinde bir sivil araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu iki sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 7 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA