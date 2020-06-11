Kabil'de bombalı saldırıda bir sivil öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda, 1 sivil hayatını kaybetti.
11.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:26
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda, 1 sivil hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hivadval kavşağında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Faramarz, saldırıda bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA