Kabil'de bombalı saldırıda bir sivil öldü Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda, 1 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda, 1 sivil hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hivadval kavşağında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA