Kabil'de bombalı saldırıda bir polis öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
28.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:16
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü, Kabil'in Badam Bag bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, saldırıda bir polis yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığını belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA