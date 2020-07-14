Kabil'de bombalı saldırıda 5 sivil öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Surubi ilçesinde bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
14.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:12
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Surubi ilçesinde bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Surubi İlçe Kaymakamı Gevher Han Baburi, basına yaptığı açıklamada, Surubi'nin Cigdelik bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Baburi, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 sivilin ise yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA