Kabil'de bombalı saldırıda 5 sivil öldü
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Kabil'de bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Surubi ilçesinde bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Kabil'de bombalı saldırıda 5 sivil öldü
14.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:12

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Surubi ilçesinde bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Surubi İlçe Kaymakamı Gevher Han Baburi, basına yaptığı açıklamada, Surubi'nin Cigdelik bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Baburi, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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