Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, bu sabah Kabil'in Pagman ilçesinde de bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA