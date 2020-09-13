Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
13.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:38
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, bu sabah Kabil'in Pagman ilçesinde de bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA