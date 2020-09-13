Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı
13.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:38

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, bu sabah Kabil'in Pagman ilçesinde de bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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