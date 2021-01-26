Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

26.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:58
Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Adeh Gazne bölgesinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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