Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
26.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:58
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Adeh Gazne bölgesinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat