Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

31.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:00
Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çihilstun bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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