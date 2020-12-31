Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
31.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:00
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çihilstun bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat