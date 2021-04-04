Kabil'de bombalı saldırıda 1 asker öldü
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Kabil'de bombalı saldırıda 1 asker öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Kabil'de bombalı saldırıda 1 asker öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Karga bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocak ayında usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin, taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta, 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan tarafları ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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