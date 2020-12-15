Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti
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Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti

15.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:35
Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda, Kabil Vali Yardımcısı Mahboobullah Mohebi, hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda, Kabil Vali Yardımcısı Mahboobullah Mohebi, hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yazılı yaptığı açıklamada, bu sabah vali yardımcısının aracına 'manyetik bir bombanın' yapıştırıldığını ve bombanın patlamasıyla Mahboobullah Mohebi'nin hayatını kaybettiğini ifade etti. Patlamada vali yardımcısının iki korumasının ise yaralandığı belirtildi.Yetkililer, patlamanın soruşturulduğunu belirtirken, bombalı saldırıyı henüz üstelenen olmadı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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