Kabil'de bombalı saldırı: 9 yaralı
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Kabil'de bombalı saldırı: 9 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

26.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:46
Kabil'de bombalı saldırı: 9 yaralı

'ın başkenti 'in Faiz Muhammed Katip Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddes'inde kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Rahimi, saldırıda 9 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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