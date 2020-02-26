Kabil'de bombalı saldırı: 9 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddes'inde kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 9 sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA