Kabil'de bombalı saldırı: 3 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.