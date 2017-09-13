- Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü



KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki kriket stadyumu yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'deki Uluslararası Kriket Stadyumu yakınlarında meydana gelen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necibullah Daniş, patlamada ölenlerden 2'sinin polis olduğunu ve bölgenin kontrol altına alındığını belirtti. Yaşanan patlama sırasında stadyumda turnuva yapıldığı, saldırının ardından bütün oyuncuların güvende belirtildi.

Hedizullah adlı görgü tanığı, patlama sesi duyunca el arabasıyla içecek satan oğlunun yanına koştuğunu, ancak el arabasının yanında oğlunu bulmadığını belirterek yaralı olup olmadığına ilişkin bir şey bilmediğini söyledi.