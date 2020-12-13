- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
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- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

13.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:45

- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15. bölgesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde bir araca yerleştirilen mıknatıslı bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün, Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 1 sivil de yaralanmıştı.

- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
- Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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