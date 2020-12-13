Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
13.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:06
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayirhane bölgesinde zırhlı araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırının bir milletvekilinin aracına yönelik düzenlendiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat