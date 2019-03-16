Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotai Sangi bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mücahit, saldırıda 1 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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