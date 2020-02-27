Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
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Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

27.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:44
Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

'ın başkenti 'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Kabil'in Sarkariz bölgesinde bisiklete yerleştirilen bombanın sivillerin arasında patlatıldığını, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğin, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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