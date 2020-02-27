Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Kabil'in Sarkariz bölgesinde bisiklete yerleştirilen bombanın sivillerin arasında patlatıldığını, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğin, 10 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan dün de Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA