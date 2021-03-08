Kabil'de bir savcı uğradığı silahlı saldırıda öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Farmarz, basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Kampani bölgesinde Mirveyis Samadi adında bir savcının kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Farmarz, saldırı sonucu Samadi'nin yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde 6 Mart'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ile koruması hayatını kaybetmişti.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat