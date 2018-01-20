Kabil'de Beş Yıldızlı Otele Silahlı Saldırı (2)

– Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı otele en az dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ziyaretçileri rehin alan saldırganlar özel kuvvetler tarafından otelin içinde etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.

Tolo News'de saldırıya ilişkin yer alan habere göre saldırgandan biri güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, diğer üç saldırgan ise otelin içinde bazı sivilleri rehin olarak tutuyor. Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma devam ediyor.

Haberde resmi olmayan kaynaklara göre saldırıda bir intihar bombacısının da olduğu ve saldırganların el bombaları ve otomatik silahlar kullandığı söylendi.

Habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu açıkladı.

Najib Danish "Kriz Müdahale Birimi (CRU) üyeleri ve Özel Kuvvetler de olay yerinde ve bazıları da otelin içerisinde" dedi ve bazı otel ziyaretçileri ve çalışanlarının otel içinde güvenli bir bölgeye alındığı ve güvenlik görevlilerinin otelin içinde saldırganları etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Tolo News'e göre saldırganlar mutfakta saklandıktan sonra harekete geçerek otelin bazı bölümlerini ateşe verdi. Bölge sakinleri olay yeri ve çevresinde çok sayıda ambulans ve polisin kordon altında beklediğini söylüyor.

Aynı otelde 28 Haziran 2011'de gerçekleşen ve Taliban'ın üstlendiği bir saldırıda dokuz saldırgan öldürülmüş, 12 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD iki gün önce uyarmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıdan iki gün önce vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış; Afganistan'ın Kabil kentindeki otellere bir saldırı gerçekleşebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Afganistan, Kabil için güvenlik uyarısı: Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Hotel Baron gibi otellere aşırıcı gruplar tarafından saldırı düzenlenebilir.

O sırada otelde 38 genel müdür vardı

Bölgedeki Washington Post muhabirinin Twitter'dan verdiği ve teknoloji bakanlığı eski bir çalışanına dayandırdığı bilgilere göre saldırı sırasında otelde 38 farklı iletişim ve bilişim teknolojileri şirketinin genel müdürlerinin katıldığı üç günlük bir teknoloji konferansı vardı. (Fotoğraflı) - İstanbul