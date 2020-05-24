- Kabil'de bayram namazı cemaatle kılındı
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- Kabil'de bayram namazı cemaatle kılındı

- Kabil'de bayram namazı cemaatle kılındı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bayram namazı sosyal mesafe kuralına uygun kılındı.

24.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:58

- Kabil'de bayram namazı cemaatle kılındı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bayram namazı sosyal mesafe kuralına uygun kılındı.

Dünya genelinde Ramazan Bayramı korona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde güvenlik görevlileri tarafından tek tek üstleri aranan Kabilli Müslümanların, cami girişinde sağlık görevlileri tarafından da ateşleri ölçüldü. Maske takan Kabilliler, bayram namazını cemaatle birlikte sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı. Bayram namazını hep birlikte kılan Kabilliler dua etti.

Bayram namazının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Taliban'a seslenen Gani, barış çağrısında bulunarak, "Süreci hızlandırmalıyız" dedi. Gani, "Sorumlu devlet olarak bir adım daha atmak istiyoruz ve Taliban mahkumlarının bırakma konusunda faydalı ve ciddi kararlar alacağız. Onlar da Afgan güvenlik askerlerini serbest bıraksınlar" diye konuştu.

Kabil'de yaşayan Ahmed Zühür, barış yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu 40 yıllık savaş yangınını söndürelim ve Taiban Afgan hükümeti ile anlaşarak barış sürecini hızlandırsınlar" dedi.

- Kabil'de bayram namazı cemaatle kılındı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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