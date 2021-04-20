Kabil'de askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin, Kabil'in Arzan Kimat bölgesinde bir askeri araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 1 asker ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat