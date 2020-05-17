Kabil'de askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kabil'in Davud Han kavşağında askerleri taşıyan araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Aryen, saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin de yaralandığını belirterek, bölgeden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA