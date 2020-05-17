Kabil'de askeri araca silahlı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.
17.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:48
Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kabil'in Davud Han kavşağında askerleri taşıyan araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Aryen, saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin de yaralandığını belirterek, bölgeden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA